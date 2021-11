Nach Horrorsturz: ÖSV-Abfahrtsstar Schmidhofer vor Renncomeback

Die 32-Jährige wird jedenfalls an den Trainingsläufen für die ersten Speedrennen an diesem Wochenende in Lake Louise (Kanada) teilnehmen. Schmidhofer hatte in den vergangenen Wochen in Copper Mountain die Gelegenheit, ihr operiertes Bein wieder an die Belastungen einer Abfahrt zu gewöhnen, danach gab sie grünes Licht.

An die Geschwindigkeit konnte ich mich überraschenderweise sehr schnell anpassen, aber nachdem ich heuer eine sehr kurze Vorbereitungszeit im konditionellen Bereich hatte, war die körperliche Belastung bei einer Höhe von über 3.000 Metern die größere Herausforderung. Ich habe den ein oder anderen Tag pausiert, um mit den Kräften hauszuhalten, aber es stimmt mich schon mal sehr positiv, dass mein Knie so überhaupt keine Reaktionen zeigte“, freut sich die 32-Jährige.