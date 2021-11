Freude beim ÖSV nach dem besten alpinen Saisonstart seit 2018

So gut sind die österreichischen Skifahrer seit 2018 nicht mehr in den Weltcup-Winter gestartet: Der Sieg von Matthias Mayer in der Abfahrt von Lake Louise, 23 Hundertstelsekunden vor seinem Teamkollegen Vincent Kriechmayr, war bereits der zweite Erfolg im dritten Rennen nach dem Doppelsieg von Christian Hirschbühl und Dominik Raschner beim Parallelbewerb in Zürs. Roland Leitinger, inzwischen durch einen Kreuzbandriss außer Gefecht, hatte beim Saisonstart in Sölden zudem einen zweiten Rang geholt.

Das hat Folgen, nicht zuletzt auch für Team- und Nationenwertung: In beiden Klassements hat sich der ÖSV bereits deutlich von der Konkurrenz abgesetzt, die Männer liegen fast 300 Punkte vor der Schweiz, und im Nationenranking betrug der Vorsprung auf die Eidgenossen sogar 316 Zähler vor den Sonntag-Rennen.

Das erklärte Ziel, nach zwei Jahren Schweizer Dominanz endlich wieder zum stärksten Team zu werden, haben die ÖSV-Asse verinnerlicht. Zum Erfolg beigetragen haben auch persönliche Ziele wie jenes von Olympiasieger Matthias Mayer, der am Samstag erstmals in seiner Karriere die Abfahrt in Lake Louise für sich entscheiden konnte; im Super-G war der Kärntner ja bereits 2019 im kanadischen Nationalpark erfolgreich.