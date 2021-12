ÖFB-Verteidiger Danso: "Will das Mann gegen Mann mit Messi lösen"

Auf Messi genauso wie auf Mbappé. Am liebsten würde ich auch noch gegen den leider verletzten Neymar spielen. Ich wollte immer schon Profi werden, um mich mit den Besten messen zu können. Wenn du solche Spieler oft im TV siehst, weißt du ungefähr, was dich erwartet. Aber auf dem Feld wird es sicher noch einmal anders und intensiver. Genau von solchen Duellen kann ich lernen. Ich will das auch Mann gegen Mann lösen, brauche in unserer Dreierkette aber sicher Verstärkung.

Das Fachmagazin L'Équipe hat Sie unter allen Neuzugängen der Ligue 1 unter 25 Jahren in die Top 10 gereiht. Sind Sie überrascht, wie gut es in und mit Lens läuft?

Genau deswegen bin ich hierher gekommen, ich habe mir das durch meine Leistungen auch verdient. Lens hat mich vor einem Jahr beim U-21-Team in der Türkei erstmals beobachtet. Danach haben sie klargemacht, dass sie auf mich bauen werden.

Die französische Liga ist nicht nur wegen der starken Physis, sondern auch wegen der taktischen Anforderungen für viele Österreicher eine große Herausforderung gewesen. Wie geht es Ihnen mit der Sprache?

Ja, die Liga ist richtig stark, es gibt viele Talente mit enormer Qualität. Mir hilft, dass ich in der Schule in England neun Jahre lang Französisch gelernt habe. Jetzt probiere ich es einfach, ich bin nicht schüchtern. Manchmal ernte ich Lacher für Wörter, die nicht passen, aber ich lerne jeden Tag dazu. In einem halben Jahr würde ich gerne auch Interviews auf Französisch geben.