Jiu Jitsu bei den World Games: Kampfsport als Familienangelegenheit

Mittlerweile ist die nächste Generation an der Reihe. Ferdinands Töchter Anna (23) und Lisa (20) sind unter den 70 Athletinnen und Athleten, die Österreich in dieser Woche bei den World Games in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama vertreten. In 14 Sportarten tritt Österreich an, darunter neben Jiu Jitsu auch etwa Billard, Orientierungslauf, Wasserski, Tanzen und Faustball. Am Freitag sind die Schwestern aus dem Burgenland dran.