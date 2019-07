Geballte SchlagkrafT

Ähnlich sieht es Peter Schmid. „Gemeinsam ist allen Kampfsportarten, dem Gegner die persönliche Überlegenheit vor Augen zu führen; diesen zu besiegen steht im Vordergrund“, sagt der Mediziner. „Aber nur bei wenigen Kampfsportarten geht es darum, durch Verletzung zu siegen. Eine Ausnahme ist etwa das Boxen, wo das Ziel ist, den Gegner durch Schläge niederzustrecken.“

Möglicherweise war der Blick auf die Kampfsportarten deshalb lange Zeit getrübt: In den Augen mancher waren diese nur etwas für Schläger. Dazu kam, dass in Europa und in den USA Technik und Körpereinsatz in den Vordergrund gerückt wurden. Sie wurden zu Wettkampfsportarten, Turniere, Punkte, Medaillen übernahmen den Hauptpart.