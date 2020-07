Warum Rapid Zweiter werden kann, aber Dritter werden sollte

Gemeint ist der von der UEFA vorgegebenen Europacup-Pfad für Österreich als Nr. 12 im Fünfjahresranking.

Für den Vizemeister könnte der Europacup-Herbst nach nur zwei (Auswärts-)Spielen vorbei sein. Der Dritte startet hingegen im Oktober fix in die lukrative Gruppenphase der Europa League. Nur wenn der Zweite am 25./26. August das Entscheidungsspiel gegen einen anderen Vizemeister (z. B. aus Griechenland) gewinnt, ist die Teilnahme an einer Gruppenphase garantiert.

Entscheidungsspiele

Nach einer Niederlage würde es in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League weitergehen, erneut in einer Entscheidungspartie. Das Heimrecht wird jeweils gelost.

Der LASK hat nach den Europacup-Erfolgen den finanziellen Polster und das Selbstvertrauen, um als Zweiter den „gefährlichen“ Weg zum Jackpot der Champions-League-Millionen zu beschreiten.