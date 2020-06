Vorbild Salzburg: Wer macht das Meisterrennen?

Neben Salzburg fixierte am Sonntag Olympiakos Piräus den Meistertitel. Für Griechenlands Rekordmeister war es die 45. Meisterschaft und die erste seit 2017. 40 europäische Ligen sind damit entschieden, 14 Meister müssen noch gefunden werden.

Der KURIER gibt den Überblick über die wichtigsten offenen Entscheidungen:

Spanien

In La Liga kündigt sich eine Wachablöse an. Nach zwei Saisonen, in denen sich der FC Barcelona den Titel holen konnte, dürfte im Coronavirus-Jahr wieder der Erzrivale Real an der Reihe sein. Die Madrilenen feierten Sonntagnacht einen 1:0-Erfolg bei Espanyol Barcelona und liegen sechs Runden vor Schluss zwei Zähler vor den Katalanen. Wegen der langen Pause geht es aber auch in Spanien Schlag auf Schlag. Barcelona hat am heutigen Dienstag eine schwere Aufgabe. Das Heimspiel gegen Atlético Madrid muss unbedingt gewonnen werden, um den Kontakt zum Leader nicht zu verlieren. Real empfängt erst am Donnerstag Getafe. Die Königlichen haben noch einen Vorteil: Bei Punktgleichheit entscheiden die direkten Duelle und die sprechen für Real (0:0, 2:0).