Worum es in der Liga noch geht: Platz zwei und die Torjägerkrone

Platz vier ist abgesichert, die Pflicht für den Wolfsberger AC damit erfüllt. "Jetzt können wir voll auf Angriff gehen", meinte Trainer Ferdinand Feldhofer kampfeslustig nach dem 1:0-Sieg am Sonntag beim LASK, wo man schon in der ersten Halbzeit mehrere Tore hätte erzielen können. "Die erste halbe Stunde war das Beste, was ich gesehen habe von meiner Mannschaft unter meiner Regie", meinte der Steirer. Die Kärntner haben es nun selbst in der Hand, die Saison noch auf Platz drei vorzurücken und sich direkt für die Europa League zu qualifizieren.