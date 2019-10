Vor Liverpool - Salzburg: Der Fahrplan zur Sensation

Für den ruhmreichen FC Liverpool ist es auch erst das vierte Duell mit einer österreichischen Mannschaft. Im Meistercup wurde 1985 die Austria im Viertelfinale ausgeschaltet. Auf ein 1:1 im Hanappi-Stadion folgte ein klarer 4:1-Sieg im Stadion Anfield. Gegen den FC Tirol gab es 1991 in der 3. UEFA-Cup-Runde mit einem 2:0 in Innsbruck und einem 4:0 in Liverpool zwei klare Siege. 2005 wurde in der Champions-League-Qualifikation beim GAK zunächst 2:0 gewonnen, das Heimspiel dann aber 0:1 verloren. Es war der erste Europcupsieg einer österreichischen Mannschaft in England überhaupt. Mit dabei war damals Salzburgs Co-Trainer Rene Aufhauser.