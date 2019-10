Vor dem Champions-League-Hit: Liverpools Superstar ohne Allüren

Als Europas Fußballer des Jahres war er der Favorit bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer. Aber Virgil van Dijk musste sich dann doch Lionel Messi geschlagen geben, der zum bereits sechsten Mal die begehrte Trophäe entgegennehmen durfte. Die Teamchefs, Teamkapitäne und auch auserwählte Journalisten hatten sich also wieder mehrheitlich für einen Offensivspieler entschieden.

Schade eigentlich, denn seit 2006, seit dem Italiener Fabio Cannavaro, wurde kein Verteidiger mehr zum besten Spieler der Welt gewählt, obwohl die Defensive im Fußball zumindest genauso wichtig ist wie die Offensive. Van Dijk wird es verschmerzen können. Für den Niederländer war es schon ein großer Erfolg unter die Top-3 zu kommen. Und für den 28-jährigen Liverpool-Star war es auch so ein tolles Jahr, das mit dem Champions-League-Triumph gekrönt wurde.

Die FIFA-Wahl ist bereits Schnee von gestern, der Fußball schnelllebig. Und der Weltsport Nummer eins gönnt seinen Stars keine Pause, auch Virgil van Dijk nicht. Der steht mit seinem Klub am Mittwoch im legendären Anfield-Stadion gegen Salzburg am zweiten Spieltag der Champions League nach der Auftaktniederlage in Neapel unter Druck (21 Uhr MESZ, im Liveticker auf kurier.at). Für den Niederländer ist es nicht das erste Aufeinandertreffen mit dem österreichischen Serienmeister. Und seine Erfahrungen sind nicht unbedingt die besten.