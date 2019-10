Liverpool-Gastspiel: Highlight der Salzburger Klubgeschichte

„Das sind genau die Spiele, wegen derer man Fußball-Profi geworden ist. Natürlich will man die Stimmung in dem Stadion genießen. Aber genießen kann man es letztlich nur, wenn man alles gegeben und auch eine gute Figur gemacht hat“, sagt Zlatko Junuzovic vor dem Gastspiel am Mittwoch in der Champions League beim FC Liverpool (21 Uhr, im KURIER-Liveticker).