Ex-Liverpooler Manninger glaubt an Salzburger Überraschung

Vorfreude auf Mittwoch

Manninger, in seiner Karriere für elf Profiklubs in Österreich, Deutschland, Italien und England aktiv, hat viele Trainer erlebt, u.a. Claudio Ranieri ( Juventus), Roberto Mancini (Fiorentina) oder Arsene Wenger (Arsenal). Klopp jedenfalls sei ein Ausnahmecoach. "Er ist ein Profi, hat bisher noch jeden Spieler besser gemacht, ein Motivator und sehr spielernahe. Er ist nicht der Chef, vor dem jeder auf die Knie geht, der Autorität ausstrahlen will. Er muss nicht jeden Tag den Boss verkörpern", erinnerte sich Manninger. "Er hat in jeder Besprechung gesagt, dass seine Tür immer offen ist. Darum machen die Spieler auch auf - der eine mehr, der andere weniger. Aber dieses Ambiente hat man in Liverpool deutlich gespürt."