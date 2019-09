Vor Salzburgs Gastspiel: Wie der FC Liverpool zum Mythos wurde

Wo anfangen, wo aufhören, wenn es um Mythos geht und um Liverpool? Die Geschichte des FC Liverpool, am Mittwoch Gastgeber von Salzburg in der Champions League, ist eine Mischung aus Triumphen und Tragödien.

Anfang der 1970er-Jahre schien es, dass der Verein mit den roten Leiberln in Liverpool in die emotionale Lücke gestoßen ist, die die Beatles mit ihrem Rücktritt in der 500.000-Einwohner-Stadt aufgerissen hatten. Angeblich wurde an der Anfield Road ohnehin der Fangesang erfunden – auch ohne der vier Pilzköpfe in der Metropole an der Mündung des Flusses Mersey.

Es soll sich im Jahr 1967 bei dichtem Nebel zugetragen haben. Die Fans hörten nur, dass ein Tor gefallen sein soll. „Who scored the goal“, schrien sie auf der einen Seite des Stadions. „Hateley scored the goal“, hallte es von den Fans auf der anderen Seite zurück.