Der Tag, der alles veränderte

Bei Juventus ist die Katastrophe noch immer als eines der größten Dramen der Klub-Historie präsent. Im Museum des Vereins gibt es einen eigenen Bereich, auch im neu gebauten Juventus Stadium wird mit 39 Sternen der Toten gedacht. "Die Opfer sind immer in unseren Herzen", sagte Klub-Präsident Andrea Agnelli, der Neffe von Gianni Agnelli.

In Liverpool tat man sich schwer, die Schuld zu akzeptieren. "Das war ein Moment nationaler Schande, für die Fans und andere in England", sagt der Fußball-Soziologe John Williams von der englischen Universität Leicester. Doch die Betroffenen hätten versucht, zu vergessen, was passiert war – oder die Schuld der UEFA oder Brüssel zu geben. Nur vier Jahre später war der Klub in die nächste Katastrophe verwickelt: Bei einer Panik im Hillsborough-Stadion in Sheffield starben 96 Liverpool-Anhänger. Diese Tragödie verdrängte Heysel zusätzlich aus dem Bewusstsein.

Die Erinnerung an Hillsborough ist bei Liverpool allgegenwärtig und in Form zweier Fackeln sogar Teil des Vereinslogos. An die 39 Opfer von Brüssel erinnert eine Tafel mit den beiden Vereinswappen. Auf der Liverpool-Homepage steht: "Wenn Hillsborough der traurigste Tag in der Geschichte des Vereins ist, dann ist der 29. Mai sicher der Tiefpunkt."