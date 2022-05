ÖFB-Torsperre? Wo Neo-Teamchef Rangnick in die Offensive gehen wird

Augenmerk auf den Nachwuchs

Jedoch: Rangnick ist der personifizierte Ehrgeiz. Er ruft auch am Sonntag um 6 Uhr früh an, wenn etwas nicht passt. Er wird auch als Teilzeitarbeiter humorbefreit verhindern, dass der Spruch vom einstigen Wiener Meistercoach Max Merkel (war vor 50 Jahren in Deutschland populärer als Rangnick heute) aktuell wird, wonach beim ÖFB das Einzige, was funktioniert, die Mittagspause sei.