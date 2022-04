Neuer ÖFB-Teamchef: Ralf Rangnick kommt, um sein Werk zu vollenden

So packend, wie diese Art von Fußball für den Betrachter ist, so fordernd ist sie zugleich für die Frauen und Herren auf der Bühne, dem grünen Rasen. Das sogenannte Angriffspressing erfordert nicht zwingend technische Klasse, dafür jedoch neben einer gehörigen Portion Mut und Überzeugung vor allem auch Leidenschaft und ein hohes Maß an körperlicher Fitness. Im überfallsartigen Stil von Ralf Rangnick sind die Spieler die meiste Zeit im höchsten Tempo unterwegs. Sprinten, wenn der Gegner den Ball hat, ist nicht jedermanns Sache, entwickelt sich allerdings zu einem Stilmittel für Underdogs, um große Ballkünstler zu ärgern.