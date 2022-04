Teamchefsuche: Der ÖFB hat mit Ralf Rangnick Großes vor

Wer ein bekanntes Gesicht hat und völlig unerkannt reisen möchte, der muss sich heutzutage offenbar einen Privatjet leisten. So weit wollte der Österreichische Fußball-Bund dann doch nicht gehen, als er Peter Schöttel am Montag in eine Maschine Richtung Manchester setzte. Der Sportdirektor auf dem Weg nach England? Ohne Zweifel, wie ein Augenzeuge, der im selben Flieger saß, dem KURIER bestätigte.

Für ein Abenteuer zum Champions-League-Hit zwischen Manchester City und Atlético Madrid hat Schöttel keine Zeit. Der Wiener ist im Moment nur damit beschäftigt, einen neuen Teamchef zu finden – und ist dabei offenbar nicht gewillt, kleine Brötchen zu backen. Der KURIER ist sich sicher: Schöttel reiste nach Manchester, um Ralf Rangnick zu treffen. Und zwar nicht, um sich vom Starcoach von Manchester United nur beraten zu lassen, sondern um mit dem 63-Jährigen zu verhandeln.

Ralf Rangnick als österreichischer Teamchef? Wie soll sich das ausgehen? „Geld steht nicht immer an erster Stelle“, sagt ein Mann zum KURIER, der den Deutschen seit vielen Jahren kennt und mit ihm gearbeitet hat.