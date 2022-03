Teamchef gesucht: Worauf der ÖFB achten sollte

Die Anforderungen an einen Teamchef sind längst nicht mehr nur sportlicher Natur. Er ist Aushängeschild einer Fußball-Nation, steht in der ersten Reihe und muss der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen. Wer das auf eine so charmante Art hinbekommt, wie es etwa Marcel Koller tat, ist im Vorteil. Bemerkenswert, wie der eloquente Schweizer, in Wien samt Gattin auch stets gern gesehener Gast in Kunst- und Kulturszene, die Menschen über die Grenzen des runden Leders hinaus für sich zu gewinnen wusste. Allerdings: Das perfekte Auftreten gewinnt noch lange keine Fußballspiele.