ÖFB-Präsident Milletich: "Der Sportdirektor steht in der Pflicht"

Der erhoffte große Erfolg in der Anfangsphase seiner Amtszeit als ÖFB-Präsident ist ausgeblieben. Österreichs Aus im Fußball-WM-Play-off in Wales hat auch Gerhard Milletich enttäuscht zurückgelassen. In den kommenden Wochen sollen die Weichen gestellt werden, wie es an der Spitze des Nationalteams weitergeht. Schlüsselfigur dabei ist Sportdirektor Peter Schöttel, wie der Verbandschef am Freitag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur betonte.



Wie schwierig ist die Niederlage in Wales angesichts der großen vergebenen WM-Chance zu verdauen?

Gerhard Milletich: Die Enttäuschung ist sicher groß. Aber im Fußball gibt es Niederlagen und Siege. Wir müssen das jetzt verarbeiten.

Gibt es bereits eine weitere Vorgehensweise, auf die Sie sich mit dem Sportdirektor für die nächsten Tage geeinigt haben?

Wir haben schon unmittelbar nach dem Spiel mit dem Teamchef vereinbart, dass er die Mannschaft im Spiel am Dienstag gegen Schottland selbstverständlich, so wie es gehört, betreuen wird. Das ist einmal klar. Selbstverständlich ist der Sportdirektor jetzt damit beauftragt, zu überlegen und zu sondieren, um Kandidaten zu suchen, die in der Lage wären, die frei wären und die finanzierbar sind. Und die dem Präsidium vorzuschlagen.