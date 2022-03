Die Noten nach dem 1:2 in Wales: Durchschnitt war nicht gut genug

Christoph Baumgartner: Note 5

In der Offensive zwar agil, aber mit zwei entscheidenden negativen Situationen. In der 5. Minute hatte er die Führung auf dem Fuß, er wartete um eine Spur zu lange, sein Schuss wurde an die Latte abgefälscht. Sein Foul zum Freistoß, der Wales in Führung brachte, war mehr als entbehrlich. Statt 1:0 stand es 0:1. In Folge war nicht viel von ihm zu sehen.

Marko Arnautovic: Note 4

Der Schlüsselspieler bekam anfangs viel zu wenige Bälle, um richtig ins Spiel zu finden. In der 33. Minute lief er allein aufs Tor, legte sich den Ball etwas zu weit vor. Sehr bemüht, aber unterm Strich kam zu wenig Entscheidendes – im Unterschied zu Bale.

Sasa Kalajdzic: Note 3

Der Stuttgart-Stürmer kam als zweite Spitze und sorgte durchaus für Schwung.

Zu kurz eingesetzt: Valentino Lazaro, Andreas Weimann, Michael Gregoritsch.