ÖFB-Teamchefsuche: Ein großer Favorit und ein paar Verdächtige

Das Spiel in Cardiff war am Donnerstag nicht einmal noch im Gange, da machte schon ein Bild via Social Media die Runde, auf dem Franco Foda und Peter Stöger zu sehen sind. Darüber stand: „Noch 90 Minuten bis zum Wechsel.“ Für die meisten Fußballfans im Land ist klar: Der ehemalige Austria-, Köln- und Dortmund-Trainer soll jetzt Teamchef werden.

In der Tat ist der 55-Jährige verfügbar. Er wurde im Winter bei Ferencvaros Budapest entlassen und hat seither keinen Trainerjob mehr angenommen. Stöger betont bei jedem öffentlichen Auftritt, dass er nicht auf den Teamchef-Job wartet. Wie glaubhaft das ist? „Franco Foda braucht sich keine Sorgen zu machen“, sagte er etwa lapidar zum KURIER. Stöger ist aktuell TV-Experte bei Sky, hat beim Bezahlsender jedoch eine Ausstiegsklausel und wäre sofort verfügbar.