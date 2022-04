Stilfrage: Wie Teamchef Ralf Rangnick das ÖFB-Team umkrempeln könnte

Weder Marko Arnautovic, noch Sasa Kalajdzic sind Meister im intensiven Ball-Jagen. Ein Ronaldo-Drama, wie es Rangnick mit dem Superstar in Manchester aufgerieben hat, droht auf kleinerer Bühne.

Wenn Rangnick in diesem Bereich keine Kompromisse eingehen will, könnte die Stunde von Karim Onisiwo schlagen. Der Mainz-Legionär sprintet die Verteidiger in hohem Tempo an – so wie es sein Trainer Bo Svensson in der Red-Bull-Schule gelernt hat.

Die Trefferquote ist hingegen überschaubar: Onisiwo hält bei fünf Toren in 29 Bundesliga-Spielen und einem Treffer in 15 Länderspielen.