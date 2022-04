Die Sensation ist perfekt: Ralf Rangnick wird neuer ÖFB-Teamchef

Rangnick wurde von Präsident Gerhard Milletich als Favorit präsentiert, das Gremium - dem neben den neun Landesverbandspräsidenten auch drei Vertreter der Bundesliga angehören - folgte seinem Vorschlag. Damit wird der 63-Jährige, der bis zuletzt als Trainer von Manchester United agierte, in Zukunft also David Alaba und Co. Beine machen.