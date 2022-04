ÖFB-Teamchef Rangnick: Wie der Unmögliche möglich wurde

Dass es bereits rund um den 6. April, als der KURIER vom Kandidaten Rangnick berichtete, Kontakt gab, dementiert der ÖFB weiterhin. Ob sich die Herrschaften gar vom KURIER-Bericht haben inspirieren lassen? „Ich habe Rangnick im Hinterkopf gehabt, aber nicht von Start weg kontaktiert“, gab Peter Schöttel jedenfalls zu.

Warum der Sportdirektor nicht gleich groß gedacht hat? Den Verdacht, der Deutsche wäre der Wunschkandidat von Gerhard Milletich und auch vom Präsidenten selbst ins Rennen geworfen worden, wollte man nicht aufkommen lassen. „Ich habe den Vorschlag von Peter Schöttel übernommen“, sagt der ÖFB-Präsident und spart zugleich nicht mit Lob für diesen. „Du hast das sehr professionell und strukturiert gemacht. Danke dafür“, sagte der Burgenländer öffentlich und rundete damit ein stimmiges Bild ab, das der ÖFB in dieser Form schon lange nicht mehr abgegeben hatte. Es habe wohl gewisse Fragen der Präsidiumsmitglieder gegeben, aber keine Diskussion, so Milletich über die Beschlussfassung.

Ob Rangnick gar indirekt dazu in der Lage ist, die Wogen zu glätten die nach der Wahl Milletichs zum neuen Präsidenten entstanden waren? Die Mission beginnt jedenfalls am 3. Juni in Osijek gegen Kroatien in der Nations League.