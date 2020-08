Schwab ist bei PAOK, Pavlovic darf bei Rapid nicht mitspielen

Zwei Tage nach dem Medizincheck in Saloniki ist der Transfer von Stefan Schwab zu PAOK perfekt. Der griechische Vizemeister präsentierte den Ex-Rapid-Kapitän offiziell.

In der Qualifikation zur Champions League ist ein Wiedersehen möglich: PAOK ist einer der drei möglichen Gegner der Hütteldorfer am 25./26. August, die Auslosung erfolgt am 10. August.