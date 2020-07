Angebot aus Zypern abgelehnt: Andrija Pavlovic bleibt Rapidler

Vor einem Jahr kritisierte Mario Sonnleitner im Podcast 1899fm den launischen Angreifer und Ex-Flügel Ivan deutlich - ohne die beiden beim Namen zu nennnen.

Vertrauen in Kitagawa

Weiterhin vollstes Vertrauen wird in Koya Kitagawa gesetzt. Auch wenn der Japaner in seiner ersten Saison (teilweise bedingt durch eine schwere Verletzung) nur drei Tore erzielte. Vor allem in den Trainings unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Re-Start der Meisterschaft soll der Stürmer überragend gewesen sein, wurde dem KURIER von mehreren Seiten bestätigt. Doch mit jeder vergebenen Großchance in der Meistergruppe verkrampfte der 23-Jährige mehr.

Gesuchte Lockerheit

Was Pavlovic allzu locker nahm, ist bei Kitagawa bislang das Gegenteil: Der erste Japaner im Rapid-Dress will unbedingt beweisen, dass sich sein Kauf rentieren wird.