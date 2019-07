Die Frage der Mentalität: Rapid und das böse M-Wort

In Hütteldorf kursiert das böse M-Wort. Das gab es schon einmal, im Frühjahr 2016, als sich Zoran Barisic weigerte, den Meistertitel als für Rapid realistisches Saisonziel auszugeben. Das war einer der Gründe, warum der größte Realist im Verein als Trainer gehen musste.

Vor dem Ligastart am Freitag (20.45 Uhr) gegen Salzburg – mehr als 19.000 Karten sind weg – ist Rapid von einer Meister-Diskussion weit entfernt. Dieses Mal geht es beim M-Wort um die Mentalität. Oder genauer um das Fehlen dieser in den vergangenen Saison.

Kritiker sehen das oftmalige Verweisen von Trainer Didi Kühbauer auf die Mentalität als Ausrede. Dafür gibt es auch Argumente. Beim 0:3 in Hartberg, einer der schwächsten Saisonleistungen, lag es nicht am fehlenden Einsatz. Die Laufleistung war überdurchschnittlich.

Andererseits gab es immer wieder Andeutungen, dass nicht alle bei Rapid die richtige Einstellung zum Beruf hätten, nicht an ihre Grenzen gehen wollen oder kein Interesse an einer echten Gemeinschaft hätten. Und das ist genau das, was Kühbauer mit „ Mentalität“ meint.