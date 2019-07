Bundesliga-Check, 2. Teil: In der Mitte wird gedrängelt

Um 19 Uhr beginnt für Österreich der Europacup-Sommer. Sturm tritt in der zweiten Quali-Runde zur Europa League bei Haugesund in Norwegen an. Der frühe Doppelpass mit der Liga ist ein Grund, warum die Grazer im KURIER-Check "nur" im Mittelfeld aufscheinen.

Andererseits: Durch die Liga-Reform wurde das Tabellenzentrum aufgewertet. Wer es in die Top-6 schafft, kann 2020 in Ruhe die Europacup-Plätze angreifen. Und so wie Sturm dann wieder früh loslegen.