Bundesliga-Check, 1. Teil : Eine Zitterpartie für ein Quartett

Admira: Mit deutschen Tugenden zum nächsten Wunder

Es ist bemerkenswert: Nur die großen Vier ( Austria, Rapid, Salzburg, Sturm) sind länger in der obersten Spielklasse dabei als die Niederösterreicher. Dass auf die neunte Saison eine zehnte folgen wird, ist möglich, wenn das Verletzungspech einen Bogen um die Südstadt macht.

Positiv: Trainer Geyer kann in Ruhe arbeiten. Der Deutsche legt großen Wert auf deutsche Tugenden: Einsatz, Kampfgeist, Laufbereitschaft. Die defensive Ordnung ist die Basis für den Erfolg. Und genau die Abwehr sollte das Plus der Südstädter im Abstiegskampf sein. In diesem Mannschaftsteil ist der Kader qualitativ und quantitativ stark besetzt.

Negativ: Der Verkauf von Sasa Kalajdzic hat zwar die Klubkasse gefüllt, seine Qualitäten werden aber fehlen. Auch die Spielmacherposition ist nach der Rückkehr von Kolja Pusch nach Heidenheim vakant. Das Admira-Management spielt auf Zeit, hat diese aber auch bis 2. September.

KURIER-Prognose: Platz 10