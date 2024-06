ServusTV-Moderatorin: "Ich hatte mir Ronaldo übers Bett gehängt"

Der Apfel fällt somit weit vom Stamm. Oder spielten Sie auch selbst Fußball?

In der Schule schon. Sehr, sehr gern! Mit den Buben. Es hat sogar geheißen, dass ich großes Talent habe. Aber leider ist Frauen-Fußball in Österreich in meiner Jugendzeit noch nicht so gefördert worden.

Aber im Hanappi-Stadion hat man sie häufig mit Mama und Schwester gesehen.

Daran kann ich mich noch genau erinnern. Auch, wie die Leut’ rund um uns geschimpft haben, wenn Papa hinten immer wieder herumgetrickst hat.