Wegen ServusTV-Noten: Als Marko und Sabi ins "Kämmerchen" kamen

Sie haben gemeinsam 118 Länderspiele für Österreich absolviert, 2016 spielten sie zusammen die EURO. Mittlerweile haben Sebastian Prödl und Florian Klein aber den Seitenwechsel vollzogen. „Wir haben uns beide entschieden, im Fernsehen Fuß zu fassen“, sagt Prödl. Daher lege man die Expertentätigkeit auch „ohne irgendein Larifari“ an, „sondern wir möchten auch bewusst ehrlich sein, und wenn nötig, auch kritisch hineingehen.“

Bei der EURO werden die beiden ab Freitag für ServusTV aus Deutschland berichten, als Co-Kommentatoren und mit Analysen am Spielfeld. Dazu gehören wieder die Schulnoten, die ServusTV im Vorjahr mit Beginn seiner Übertragungen von ÖFB-Länderspielen eingeführt hat. Nach einer Idee von Christian Nehiba und Michael Wanits, wie Florian Klein erzählt. Zuerst habe er sich schon gefragt: „Puh, ist das was Gutes? Als Spieler weiß man, wie es bei einem selber war. Und bewertet zu werden, ist nie angenehm.“ Mit Fortdauer habe er es aber als Herausforderung gesehen. „Das Thema wird immer polarisieren“, sagt Klein. „Und deswegen ist es natürlich auch für ServusTV interessant.“

Moderatoren Alina Marzi, Christian Baier und Christian Nehiba moderieren. Jan Åge Fjørtoft und Steffen Freund analysieren aus Salzburg. Das Reporterteam: Julia Kienast, Anna-Maria Wiesinger, Birgit Nössing, Zlatko Junuzović und Matthias Berger. Sie sind mit Experten Klein, Prödl und Martin Harnik in Deutschland unterwegs. Die Rubrik „EM-Späti“ soll die Spieltage abrunden

120 Stunden ServusTV berichtet 120 Stunden live. Insgesamt 31 Spiele der UEFA EURO 2024 in Deutschland zeigt der Privatsender. Dazu zählen u. a. Eröffnungsspiel (14. 6.), Halbfinale (9. und 10. 7.) und Finale (14. 7.) sowie alle Spiele der ÖFB-Nationalmannschaft, beginnend am 17. 6. gegen Frankreich.

Kollege Prödl sieht beim Benoten „im psychologischen Hintergrund die Schwierigkeit. Mit einigen Spielern haben wir ja noch selbst zusammengespielt.“ Und so kann es durchaus auch zu positiver Reibung kommen, wie Prödl berichtet. Nach dem 2:0 gegen Schweden hat Marko Arnautovic von beiden einen Vierer bekommen, David Alaba von Prödl einen Zweier, von Klein nur einen Dreier (die beiden sprechen sich nicht ab, Anm.). Arnautovic und Marcel „Sabi“ Sabitzer hätten die beiden dann „im Kämmerchen besucht“, erzählt Prödl. „Der Vierer ist Marko egal gewesen, er kann damit umgehen, hat er gesagt, aber: ‚Der Dreier für den David ist eine Frechheit‘, hat er gesagt – freundschaftlich, aber auch fragend, wie das passiert ist. Da ist uns schon die Bandbreite bewusst geworden, dass es bei den Spielern sehr wohl gesehen wird. “

Gleich bei der ersten Notenvergabe, beim EM-Qualispiel gegen Aserbaidschan im März 2023, habe sich am nächsten Morgen jemand im Hotel an ihn gewandt: „Dem Kevin Danso hätt’ ich schon einen Einser gegeben!“ – „Da sieht man“, sagt Klein, „dass das extrem beliebt ist bei den Leuten, um mitzudiskutieren.“

Sticheln

Klein selbst hat mit seiner im besten Sinne frechen Art eine neue Farbe in die Berichterstattung gebracht. Wie er das selbst sieht? „Das bin einfach ich. Ich hab auch als Spieler gern gestichelt, das war einfach in mir. Aber was bei mir immer ganz oben steht, ist: Respekt. Man muss einen guten Mittelweg finden.“

Prödl sagt: „Bei mir ist durch diesen Job auch der Respekt gegenüber den Medien um einiges gestiegen, obwohl er immer hoch war.“

Was er an Ralf Rangnick schätzt? „Seine bewussten Aussagen. Man hat bei ihm das Gefühl: Er bleibt dran. Und du weißt genau, woran du bei ihm bist.“

Klein freut sich schon sehr auf den dritten Gruppenspieltag, „weil der immer richtig geil ist.“ Wahrscheinlich bei diesem Turnier auch in der Österreich-Gruppe, wenn es gegen die Niederlande geht. Denn, so Klein: „Ich gehe davon aus, dass das Spiel entscheidend sein wird.“