Zum EM-Auftakt im Tor: ÖFB-Teamchef Rangnick nennt seine Nummer eins

Zum Fußball gehört, dass es bei den Aufstellungen auch immer wieder Überraschungen gibt. Bei den Österreichern wird es zum EM-Aufakt am Montag jedoch eine weniger geben. Patrick Pentz wird im Tor stehen, das hat Teamchef Ralf Rangnick am Freitag im Rahmen der Pressekonferenz in Berlin verkündet.

Nach dem Ausfall von Alexander Schlager sei Pentz für ihn die logische Nummer eins, so der Teamchef. "Heinz Lindner hat es auch gut gemacht in der Schweiz. Aber Patrick Pentz hat den Rhythmus und die Spielpraxis und hat in Dänemark eine gute Saison gespielt", so der Teamchef.