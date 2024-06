Spätberufener EM-Debütant: Die guten Seiten von Fixstarter Mwene

Wer beim Fußballspielen im Park oder Käfig „zwei Linke“ hat, der wird meist zuletzt gewählt oder hat gar kein Leiberl. Philipp Mwene muss sich diesbezüglich keine Sorgen machen. Als 30-jähriger Profikicker spielt er selten im Park. Und außerdem hat er zwei Rechte.

Auch deshalb ist er bei Ralf Rangnick gesetzt, wenn am Montag in Düsseldorf gegen Frankreich der EM-Auftakt bevorsteht. Der Legionär von Mainz 05 hat sich heimlich, still und leise auf der linken Abwehrseite zum Stammspieler gemausert im ÖFB-Team.