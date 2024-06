Der KURIER-Fanreporter: Mit österreichischer Gründlichkeit zur EM

Den ersten kleinen Sieg bei dieser EM habe ich schon einmal gefeiert: Ich bin rechtzeitig in Deutschland angekommen. Man weiß ja heutzutage nie, wie lange so eine Reise dauern kann. Und sei es nur von Innsbruck Richtung Düsseldorf zum ersten EM-Match der Österreicher gegen Frankreich.

Michael Schapler begleitet seit Jahren die österreichische Fußball-Nationalmannschaft und wird auch bei der EM in Deutschland mit von der Partie sein. Der Innsbrucker wird dem KURIER in den nächsten Wochen Eindrücke aus Sicht eines Anhängers schildern.

Da bricht in Island ein unaussprechlicher Vulkan aus und plötzlich bleiben in ganz Europa die Flieger am Boden. Da streiken irgendwelche Lokführer und auf einmal stehst du am Abstellgleis.

Nicht mit mir. Da mache ich mich dann lieber früher auf den Weg. Sicher ist sicher.