Warum das Maskottchen der Fußball-EM ein Bär ist

Der Spielball heißt „Fußballliebe“, das Maskottchen „Albärt“ – nicht zu verwechseln mit einem Badezimmerspiegelschrank. Oder wie wäre es mit einer Miniversion des silbernen Henri-Delaunay-Pokals? Wer mag, findet in Supermärkten und Kiosken Fanartikel in allen Varianten. Das Geschäft mit der Fußballliebe in Deutschland boomt.

Zahlen verraten weder die Europäische Fußball-Union UEFA noch Sportartikelhersteller Adidas, der die DFB-Auswahl ausrüstet. Die UEFA verpackt die Einnahmen aus ihrem Lizenzgeschäft – nur, wer zahlt, darf offizielle EM-Produkte vertreiben – in ihrem Finanzbericht in den „Commercial Rights“, zu denen auch das Sponsoring gehört. Für die EM 2024 werden Einnahmen von 568 Millionen Euro erwartet.