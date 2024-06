Mensch Sabitzer: Was den ÖFB-Star vor der EM zum Vorbild macht

Nicht etwa, weil er immer noch schwere Beine hätte, sondern weil ihn dieser Rückschlag noch immer beschäftigt. „Wir sind Profis, aber wir sind auch Menschen dahinter“, bat er um Verständnis. Die Nächte seien kurz gewesen, die Bilder immer wieder durch seinen Kopf geschossen.

Ja, Marcel Sabitzer hat verloren, wie nur einer verlieren kann. Er weiß, dass er mit seinen Dortmunder Kollegen in diesem Endspiel in London das bessere Team war. Ob er mit 30 Jahren in seiner Karriere noch einmal so eine Chance auf den Gewinn dieses Pokals erhält, weiß er nicht.