Österreichs Teamhotel: Wo die ÖFB-Stars vom EM-Titel träumen

Und während Österreichs Teamkicker nach dem letzten Testspiel in der Schweiz noch zwei freie Tage genossen, war der KURIER bereits vor Ort und hat sich von der Gegend einen Eindruck verschaffen. Viel vom Hotel gibt es in der Tat nicht zu sehen. Dafür hat der ÖFB rechtzeitig gesorgt. Eine mehr als zwei Meter hohe Plane rund um den Zaun des Geländes soll für Privatsphäre sorgen.

Unschwer zu übersehen ist jedoch, dass den Spielern hier innerhalb der mehr als 100 Jahre alten Mauern nicht die Decke auf den Kopf fallen wird. Dafür sorgt schon allein die Umgebung mit Wald und Grünflächen in Gehdistanz, aber auch ein großzügig angelegter Hotelgarten. In diesem steht seit wenigen Tagen auch ein Zelt, das als Fitnessraum genutzt wird. Der LKW mit Spinningbikes und entsprechenden Trainingsgeräten wurde am Montag entladen. Ebenso ein Wuzeltisch.

Klar ist, dass in diesem 5-Stern-Boutiquehotel Exklusivität herrscht für das ÖFB-Team. 52 Zimmer zählt das Haus, zwei davon sind wie bei jedem Teamhotel an Sicherheitsmitarbeiter der UEFA vergeben. Eine größere Suite wurde zu einem Arbeitsraum für die Medienstelle des ÖFB umfunktioniert, die restlichen 49 Zimmer werden am Mittwoch von den 26 Spielern und Betreuern bezogen. Und das in Einzelbelegung. Doppelzimmer gibt es keine mehr im ÖFB-Team, während vor Jahren etwa noch das Duo Prödl und Harnik als unzertrennlich galt.

Gut erwischt haben es die Österreicher mit dem Schlosshotel Berlin auch aufgrund der kurzen Wege. Nur rund sieben Kilometer sind es bis zum Olympiastadion, wo nicht nur zwei der drei Gruppenspiele der Österreicher stattfinden werden, sondern in dessen unmittelbarer Umgebung auch der Trainingsplatz des ÖFB-Teams zu finden sein wird. Schon am Mittwoch um 18 Uhr wird dort die erste Einheit stattfinden – und zwar diesmal ausnahmsweise öffentlich zugänglich.