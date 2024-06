ÖFB-Boss erklärt: "So hat Rangnick die Spieler auf seiner Seite"

… Teamchef Rangnick, den er als „fordernd“ beschrieben hat: Er ist beschäftigt sich akribisch mit allen möglichen Themen und ist insofern fordernd, als dass unterschiedliche Segmente kritisch hinterfragt werden. Da kann es vorkommen, dass man ein paar Sprachnachrichten von ihm am Handy hat. Im Spitzenbereich kann man nur so erfolgreich sein, auch wenn es Momente gibt, die für den einen oder anderen dann nicht so angenehm sind. Das Fordernde ist nicht schlecht, sonst brät man im eigenen Saft. Fürs Umfeld ist das nicht immer leicht, aber die Spieler hat er so auf seiner Seite.

… die Möglichkeit, Rangnick über 2026 hinaus bis 2028 an den ÖFB zu binden: In der Phase, wo er überlegt hat, zu den Bayern zu gehen, war es mir wichtig, ihm zu vermitteln, dass wir uns das vorstellen können. Wir haben aber nicht im Detail darüber gesprochen. Weder über finanzielle Themen, noch über inhaltliche, in welchen Bereichen er etwa noch mehr Einfluss nehmen könnte.

… den Wunsch nach einem neuen Nationalstadion und den möglichen Standort, für den sich zuletzt auch die Steiermark ins Spiel gebracht hat: Für uns ist Wien klar Ansprechpartner Nummer eins und da sind wir in einem guten Austausch mit der Stadt, zuletzt auch mit dem Bund. Das Thema hat zuletzt an Dynamik gewonnen. Wir wollen viele Fachverbände mitnehmen und nicht nur ein Stadion für den Fußball fordern. Man muss es so gestalten, dass man vieles unterbringt, auch Konzerte. Dann wird es auch für Investoren interessant. Was die Steiermark betrifft, kenne ich noch keine konkreten Pläne.