Der Gegner lobte: "Die Österreicher werden sicher weiter kommen in ihrer Gruppe"

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hatte zum Remis in der Schweiz eine klare Meinung. „Es war ein unterschiedlicher Energielevel. In der ersten Hälfte haben wir irgendwas gespielt, im zweiten oder dritten Gang. Ab der 20. Minute haben wir, egal wo am Platz, keinen Zugriff gehabt. Ein bisschen Pressing geht nicht, es geht nur richtig oder gar nicht. Das ist wie ein bisschen schwanger, das geht auch nicht."

Torschütze Baumgartner ergänzte: „Mein Selbstvertrauen ist sehr groß, ich bin gut drauf, fühle mich gut. Ich habe ein gutes Gefühl für die Situationen aktuell, es freut mich, dass ich zur passenden Zeit in Form bin."

Michael Gregoritsch hatte als Solo-Spitze lange einen schweren Stand. „Es war ein gerechtes 1:1. Erste Hälfte war die Schweiz ein bisschen besser, gerade in den 20 Minuten vor der Pause. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert, am Ende war es so, dass das Pendel eher zu uns ausgekippt wäre, aber das Unentschieden geht okay. Wir freuen uns alle riesig, haben lange darauf gewartet, sind alle wie Löwen im Käfig, wollen losgelassen werden.“