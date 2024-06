Letzter Test für die EM: So steht es bei Schweiz - Österreich

Am Freitag beginnt in München die EM, mit dem Eröffnungsspiel Deutschland - Schottland.

Drei Tage später wird es für Österreich gleich richtig schwer. Das ÖFB-Team fordert am Montag ab 21 Uhr Titelfavorit Frankreich.

In St. Gallen wird Samstagabend zum letzten Mal getestet. Die Schweiz ist ebenfalls ein harter Brocken - aber das will Teamchef Ralf Rangnick auch bewusst so.