Salzburg-Trainer Kandidat bei Borussia Dortmund?

Am heutigen Mittwoch startet Jesse Marsch nach fast drei Monaten Bundesliga-Pause mit einem Heimspiel gegen Rapid (20.45 Uhr, Liveticker auf kurier.at) in die Meistergruppe. Genau am Tag des Neustarts in die Saison 2020/’21 ist der US-Amerikaner aber auch ein Thema in den deutschen Sportmedien.