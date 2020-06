Suche nach dem Meister der Geister: Rapid will ins Titelrennen

Bei Salzburg fehlen Okugawa und Kristensen.

Die Hütteldorfer trauen sich zu, ein ernsthafter Meisterkandidat zu werden. „Es werden zehn Finalspiele, und da kann alles passieren. Wir gehen in jede Partie, um zu gewinnen“, kündigt Sportdirektor Zoran Barisic an, der an sich nicht zu den grünen Lautsprechern zählt.

Es geht auch um einen Liga-Rekord: Rapid traf in den letzten neun Auswärtsspielen stets doppelt oder häufiger. Mehr hat noch kein Verein in der Fremde geschafft. Da Salzburg auf 13 Heimspiele in Folge mit Treffern gegen Rapid baut, verheißt zumindest die Statistik viele Tore.

Schauplatz Pasching

Der Skandal um das verbotene Mannschaftstraining ist auch nach dem Abzug von sechs Punkten für den LASK nicht ausgestanden. In scharfen Worten – die ohne Corona wohl auf Transparente geschrieben worden wären – kritisiert die aktive Fanszene den eigenen Verein.