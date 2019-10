Video: Emotionale Halbzeit-Ansprache von Jesse Marsch

In dem knapp eineinhalb minütigen Video macht er seiner Elf deutlich, dass man die nötige Aggressivität vermissen ließ. "Sie müssen uns spüren, Leute. Sie müssen wissen, dass wir verdammt noch einmal hier sind, um zu kämpfen."

Nach Wiederbeginn stellten die Gäste dann bekanntlich die Partie auf den Kopf, erzielten das 3:3 und mussten sich am Ende dann doch mit 3:4 geschlagen geben. Mit ähnlichem Fußball wie in der zweiten Hälfte bei Liverpool darf Salzburg guten Mutes in die Neuauflage gehen. "Hoffentlich können wir gegen Napoli von Anfang an in dieser Art und Weise auftreten", sagte Marsch.