Salzburg-Trainer Jesse Marsch: "Ich arbeite nicht für Geld"

Real Life

Marsch sei seit seiner Ankunft nach Europa bewusst gewesen, dass die Kabine geschlossen und nur für die Mannschaft ist. Das sei sie auch für ihn. Aber: "In Amerika haben wir überall Dokumentationen. In New York hatten wir sogar für zwei Jahre eine Wochen-Doku unserer Mannschaft. (...) Es ist nicht immer angenehm, aber ich denke, die Leute schätzen das. Realistische Situationen vom Leben und von den Leuten sind immer interessant. Und ich denke, in diesem Moment haben wir eine interessante Mannschaft mit vielen guten Spielern und einer guten Geschichte."

In den USA, wo er drei Jahre lang das MLS-Team New York Red Bulls gecoacht hat, lief er auch einem gewissen David Beckham über den Weg. Einmal kam es zu einem hitzigen Duell: "Wir waren glücklich, dass er mit uns in der MLS war. Aber auf dem Platz mussten wir gewinnen. Er hat mich dreimal vor dieser Situation getroffen und ich hatte ein Gespräch mit dem Schiedsrichter: ,Machst du etwas oder nicht?‘ Und er hat gesagt: ,Was?‘ Und ich: ,Okay, kein Problem.‘ Das nächste Mal bekam er einen Schlag und mein Kopf war richtig böse", erzählte Marsch, der auf 300 Einsätze in der nordamerikanischen Fußball-Liga zurückblicken darf.

"Aber ganz ehrlich: Nach dieser Situation hatte ich ein gutes Gespräch mit David Beckham. Und danach hatten wir auch noch viele gute Gespräche über Fußball und das Leben bei Manchester United, AC Milan, Real Madrid und all diesen großartigen Vereinen. Er ist relativ schüchtern, aber wenn er über Fußball spricht, dann ist er am Leben", verriet Marsch.