Die Salzburger jubelten nach klarem Cup-Sieg mit Abstand

Das Cup-Finale 2020 zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau wird noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht unbedingt wegen des Ergebnisses, das mit einem überaus deutlichen 5:0-Sieg für den großen Favoriten aus Salzburg wie erwartet ausfiel. Das Spezielle daran waren die Begleiterscheinungen, die es aufgrund der Coronavirus-Pandemie für alle Akteure umzusetzen galt.

Im ersten Pflichtspiel in Österreich nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause waren alle sehr bemüht, das ausgearbeitete Präventionskonzept bestens umzusetzen. Hilfreich war dabei, dass mit Salzburg der Favorit schnell die Weichen für den Sieg stellte und eine Sensation ausblieb. Die " Bullen"-Kicker waren beim Torjubel darauf bedacht, sich nicht in die Arme zu fallen, der eine oder andere kurze Tätschler blieb die Ausnahme. Auf der Bank gab es während der Partie kein Abklatschen, Jesse Marsch und Co. freuten sich sehr zurückhaltend, "klatschten" mit den Unterarmen oder den Ellbogen ab.

Kontaktlose Übergabe

Auch nach Schlusspfiff und nach dem Überstreifen der von Salzburg vorbereiteten Cupsieger-T-Shirts wurde bei der offiziellen Siegerehrung auf die Abstandsregeln Wert gelegt. Jeder Spieler musste sich die Medaillen für die Verlierer und Sieger selbst von einem Tisch abholen. Die mit Mund-Nasen-Schutz ausgestatteten ÖFB-Präsident Leo Windtner und der Cup-Komitee-Vorsitzende Robert Sedlacek klatschten dahinter Beifall genauso wie die kleinen Delegationen der Clubs und vom ÖFB auf der Tribüne.