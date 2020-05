Salzburg kürt sich nach Final-Spaziergang zum ÖFB-Cup-Sieger

1919: RAPID - Wr. Sportclub 3:0 1920: RAPID - SC Amateure (Austria) 5:2 1921: SC AMATEURE (Austria) - Wr. Sportclub 2:1 1922: WIENER AF - SC Amateure (Austria) 2:1 1923: WR. SPORTCLUB - Wacker Wien 3:1 1924: SC AMATEURE (Austria) - Slovan 8:6 1925: AUSTRIA WIEN - Vienna 3:1 1926: AUSTRIA WIEN - Vienna 4:3 1927: RAPID - Austria Wien 3:0 1928: SC ADMIRA - Wiener AC 2:1 1929: VIENNA - Rapid 3:2 1930: VIENNA - Austria Wien 1:0 1931: WIENER AC (nach Punkten ausgetragen) 1932: ADMIRA WIEN - Wiener AC 6:1 1933: AUSTRIA WIEN - BAC Wien 1:0 1934: ADMIRA WIEN - Rapid 8:0 1935: AUSTRIA WIEN - Wiener AC 5:1 1936: AUSTRIA WIEN - Vienna 3:0 1937: VIENNA - Wr. Sportclub 2:0 1938: SCHWARZ-ROT (WAC) - Wr. Sportclub 1:0 1939 bis 1945 nicht ausgetragen 1946: RAPID - Vienna 2:1 1947: WACKER WIEN - Austria Wien 4:3 1948: AUSTRIA WIEN - Sturm Graz 2:1 1949: AUSTRIA WIEN - Vorwärts Steyr 5:2 1950 - 1958: nicht ausgetragen 1959: WIENER AC - Rapid 2:0 1960: AUSTRIA WIEN - Rapid 4:2 1961: RAPID - Vienna 3:1 1962: AUSTRIA WIEN - Grazer AK 4:1 1963: AUSTRIA WIEN - Linzer ASK 1:0 1964: ADMIRA ENERGIE - Austria Wien 1:0 1965: LINZER ASK - Wr. Neustädter SC 1:0,1:1 1966: ADMIRA ENERGIE - Rapid 1:0 1967: AUSTRIA WIEN - Linzer ASK 1:0,0:1,Los 1968: RAPID - Grazer AK 2:0 1969: RAPID - Wr. Sportclub 2:1 1970: WACKER INNSBRUCK - Linzer ASK 1:0 1971: AUSTRIA WIEN - Rapid 2:1 1972: RAPID - Wr. Sportclub 1:2,3:1 1973: SSW INNSBRUCK - Rapid 1:0,1:2 1974: AUSTRIA WIEN - Austria Salzburg 2:1,1:1 1975: SSW INNSBRUCK - Sturm Graz 3:0,0:2 1976: RAPID - SSW Innsbruck 1:0,1:2 1977: AUSTRIA WIEN - Wr. Sportclub (2. Liga) 1:0,3:0 1978: SSW INNSBRUCK - VOEST Linz 1:1,2:1 1979: SSW INNSBRUCK - Admira Wacker 1:0,1:1 1980: AUSTRIA WIEN - Austria Salzburg 0:1,2:0 1981: GRAZER AK - Austria Salzburg 0:1,2:0 1982: AUSTRIA WIEN - SSW Innsbruck 1:0,3:1 1983: RAPID - SSW Innsbruck 3:0,5:0 1984: RAPID - Austria Wien 1:3,2:0 1985: RAPID - Austria Wien 3:3 n.V./Elfer 6:5 1986: AUSTRIA WIEN - Rapid 6:4 n.V. 1987: RAPID - FCS Tirol 2:0,2:2 1988: KREMSER SC (2.) - FCS Tirol 2:0,1:3 1989: FCS TIROL - Admira Wacker 0:2,6:2 1990: AUSTRIA WIEN - Rapid 3:1 n.V. 1991: SV STOCKERAU (2.) - Rapid 2:1 1992: AUSTRIA WIEN - Admira Wacker 1:0 1993: WACKER INNSBRUCK - Rapid 3:1 1994: AUSTRIA WIEN - FC Linz (2.) 4:0 1995: RAPID - DSV Leoben (2.) 1:0 1996: STURM GRAZ - Admira Wacker 3:1 1997: STURM GRAZ - Vienna (2.) 2:1 1998: SV RIED - Sturm Graz 3:1 1999: STURM GRAZ - Linzer ASK 1:1 n.V./Elfer 4:2 2000: GRAZER AK - SV Salzburg 2:2 n.V./Elfer 4:3 2001: FC KÄRNTEN (2.) - FC Tirol 2:1 n.V. 2002: GRAZER AK - Sturm Graz 3:2 2003: AUSTRIA WIEN - FC Kärnten 3:0 2004: GRAZER AK - Austria Wien 3:3 n.V./Elfer 5:4 2005: AUSTRIA WIEN - Rapid 3:1 2006: AUSTRIA WIEN - Mattersburg 3:0 2007: AUSTRIA WIEN - Mattersburg 2:1 2008: * 2009: AUSTRIA WIEN - FC Admira (2.) 3:1 n.V. 2010: STURM GRAZ - Wiener Neustadt 1:0 2011: SV RIED - Austria Lustenau (2.) 2:0 2012: RED BULL SALZBURG - SV Ried 3:0 2013: FC PASCHING (3.) - Austria Wien 1:0 2014: RB SALZBURG - SKN St. Pölten (2.) 4:2 2015: RB SALZBURG - Austria Wien 2:0 n.V. 2016: RB SALZBURG - Admira Wacker Mödling 5:0 2017: RB SALZBURG - Rapid 2:1 2018: STURM GRAZ - RB Salzburg 1:0 n.V. 2019: RB SALZBURG - Rapid 2:0 2020: RB SALZBURG - Austria Lustenau (2.) 5:0 Cupsieger seit 1919 (18 Klubs): 27 x Austria Wien (zuletzt 2009) 14 x Rapid (1995) 7 x FC Tirol (1993) Salzburg (2020) 5 x Admira Wacker (1966), Sturm Graz (2018) 4 x Grazer AK (2004) 3 x Wiener AC (1959) Vienna (1937) 2 x SV Ried (2011) 1 x Wacker Wien (1947) Wiener AF (1922) Wr. Sportclub (1923) Linzer ASK (1965) Kremser SC (1988) SV Stockerau (1991) FC Kärnten (2001) FC Pasching (2013) Double-Gewinner seit 1919 (9): 10 x Austria Wien (zuletzt 2006) 6 x Rapid (1987) Salzburg (2019) 4 x Admira (1966) 3 x Tirol (1989) 1 x Wacker Wien (1947) Linzer ASK (1965) Sturm Graz (1999) Grazer AK (2004) * = Der Cup wurde zugunsten einer längeren Vorbereitung auf die EURO 2008 nicht ausgetragen. In Klammern: Ligazugehörigkeit unterklassiger Vereine seit der erstmaligen Austragung einer gesamtösterreichischen Liga 1950.