Prater statt Rapid-Stadion bringt ÖFB gegen Schweden 600.000 Euro mehr

Entweder ein volles Happel-Oval oder Länderspiele in Wien-Hütteldorf im Allianz-Stadion von Rapid. Diesen Wunsch äußerte Teamchef Ralf Rangnick schon vor Monaten, das Heimspiel gegen Schweden hätte er auch nicht ungern in Hütteldorf ausgetragen. Gespielt wird am Dienstag bekanntlich im Wiener Prater – und die Arena dürfte ausverkauft sein.