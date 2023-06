Schwedens Coach Andersson zeigte großen Respekt vor Österreich

Schwedens Fußball-Teamchef Janne Andersson hat die österreichische Auswahl vor dem Kräftemessen am Dienstag (20.45 Uhr/live Servus TV) in Wien in der EM-Qualifikation gelobt. "Sie haben eine tolle Mannschaft, sind physisch stark und spielen richtig gut nach vorne. Wir haben größten Respekt vor ihnen", erklärte der 60-Jährige am Montagabend auf der Abschlusspressekonferenz im Happel-Stadion. Einen echten Favoriten gebe es nicht, ergänzte Andersson.