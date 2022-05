Wacker-Präsident Kevin Radi im Abseits: "Schade um die Zeit"

Wieso wird so jemand in turbulenten Zeiten wie diesen Wacker-Präsident? Warum, um alles in der Welt, lässt sich jemand freiwillig auf dieses Himmelfahrtskommando ein? Diese Frage stellt sich so mancher Beteiligter des Krisengipfels am Dienstag.

Einen kleine Erklärung lieferte Kevin Radi, als im Gespräch mit den Politikern der angebliche Investor aus Stuttgart zum Thema wurde. Nicht nur die Teilnehmer des Gipfels fragen sich: Was treibt jemanden aus Deutschland in Zeiten wie diesen (Pandemie, Ukraine-Krieg) an, einem desolaten österreichischen Zweitligisten finanziell unter die Arme zu greifen?