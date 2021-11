Österreichs Frauen erwartet gegen England ein "harter Fight"

"Ob jeder bereit ist wird man erst dort beurteilen können. Egal ob 13.000 oder 18.000, das sprengt alles, was wir bisher als Nationalteam erlebt haben", weiß Fuhrmann. Das Resultat am Samstag hat für sie übrigens "nicht unbedingt" Relevanz für das EM-Eröffnungsspiel. "Es ist ein Mittagsspiel. In einem halben Jahr haben wir ein Eröffnungsspiel am Abend, das sind ganz andere Voraussetzungen. Technisch, taktisch werden wir das eine oder andere aufgezeigt bekommen, wichtig wird dann aber sein, was in einem halben Jahr sein wird. Es kann sich noch sehr viel verändern bis dorthin", sagte die 41-Jährige.

Ob man eine Niederlage jetzt gerne eintauschen würde für einen Sieg bei der EM, darauf wollte sich niemand festnageln lassen. "Wenn du mir sagst ich kriege die drei Punkte am Samstag dann nehme ich sie. Da wartet ein wichtiges Spiel, alles was danach kommt interessiert mich momentan gar nicht", betonte Zinsberger. Offen ist noch der Einsatz von Laura Feiersinger, die nach ihrer Fußverletzung am Mittwoch zwar wieder trainierte, allerdings auch über Magen-Darm-Probleme klagte.